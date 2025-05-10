Кустурица: на Западе возрождается нацизм

В западных странах возрождается нацизм, и некоторые из них становятся фашистскими. Такое мнение в интервью РИА Новости выразил сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица.

9 мая он присутствовал на торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Кустурица сравнил нацизм с вирусом, который может находиться в спящем состоянии, но время от времени активизируется в другом обличии.

Те, кто недооценивает значение парада Победы, и угрожает приехавшим в Москву политическим лидерам, «показали, на чьей они стороне», считает режиссер.

Поведение «озлобленной части Европы» вызвано тем, что они «потеряли почву под ногами», отметил Кустурица.

«Каждый приезд в Москву — это, по сути, столкновение с истиной: помимо Китая и Индии, появляется ещё один гигант», - подчеркнул собеседник.

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