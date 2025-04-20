КНР с успехом провела испытания неядерной водородной бомбы

Специалисты из Китайской народной республики провели испытания устройства, которое работает на водороде и не содержит ядерных компонентов. Об этом стало известно из материалов, опубликованных в газете South China Morning Post.

Согласно информации, опубликованной в издании, в процессе разработки взрывного устройства специалисты использовали гидрид магния — химическое вещество, которое при взаимодействии с обычными взрывчатыми материалами производит большое количество водорода.

«Китайские исследователи успешно испытали взрывное устройство на основе водорода в контролируемых полевых условиях», — указано в сообщении.

В ходе эксперимента двухкилограммовый заряд произвёл взрыв, в результате которого образовался огненный шар с температурой более 1000 градусов по Цельсию.

Ранее сообщалось, глава МАГАТЭ Рафаэль Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что Иран близок к созданию и производству ядерного оружия.