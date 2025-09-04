«Коалиция желающих» готова передать Киеву новое мощное оружие

Западные страны готовы предоставить Украине ракеты большой дальности. Такое решение было принято на встрече «коалиции желающих» в Париже, где также обсуждаются будущие гарантии безопасности для Киева.

Участники «коалиции желающих» договорились о поставках Украине современных ракетных систем, способных поражать цели на значительном расстоянии. Об этом сообщило британское правительство в рамках проходящего саммита в Париже.

На встрече лидеры стран-союзниц обсуждают комплексный пакет поддержки, который включает не только срочные военные поставки, но и долгосрочные обязательства по безопасности Украины.

Решение о передаче ракет большой дальности может представлять собой серьезное усиление военного потенциала ВСУ и угрозу для Москвы. Такое оружие позволяет наносить точечные удары по стратегически важным объектам в глубоком тылу, что может вызвать ответную реакцию Кремля и усугубление эскалации, о чем не раз подчеркивал президент России Владимир Путин.

