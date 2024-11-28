Кобахидхе: приоритет Грузии — мирное регулирование отношений с Россией
Фото: [flickr.com]
Несмотря на отсутствие последние полтора десятка лет дипломатических отношений с Россией после военного конфликта 2008 года, Грузия и ее нынешние власти намерены сохранить с Москвой прагматичную политику с Россией. Об этом, как передает новостной портал Ambebi, заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, утвержденный парламентом страны в четверг, 28 ноября.
Он подчеркнул, что Тбилиси в отношении Москвы будет придерживаться прагматичной политики.
«У нас будет прагматичная политика по отношению к России. Прагматичная политика является одним из главных инструментов для сохранения мира и защиты стратегических интересов Грузии», — заявил он.
В продолжение темы Кобахидзе подчеркнул, «одним из важнейших приоритетов останется мирное урегулирование конфликта с Россией». Однако есть некоторые так называемые красные линии, через которые Грузия переступить не сможет.
«У нас есть „красные линии“, которые связаны с деоккупацией территорий нашей страны, и эти „красные линии“ нами будут защищены до конца», — заявил премьер-министр Грузии.
Ранее премьер-министр Грузии Кобахидзе сделал заявление об отношениях с Евросоюзом.