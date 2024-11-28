Несмотря на отсутствие последние полтора десятка лет дипломатических отношений с Россией после военного конфликта 2008 года, Грузия и ее нынешние власти намерены сохранить с Москвой прагматичную политику с Россией. Об этом, как передает новостной портал Ambebi, заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, утвержденный парламентом страны в четверг, 28 ноября.