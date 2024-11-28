Грузия приостановила переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года

Тбилиси не будет продолжать переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на премьер-министра страны.

Об этом объявила правящая партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия». Такое решение связано с тем, что, по мнению властей страны, политики и бюрократы из ЕС регулярно представляют отношения Евросоюза и Грузии как одностороннего события. Это неприемлемо, ведь на данный момент доподлинно известно, что до 2030 года ЕС не собирается расширяться, уточняет СМИ.

Поэтому грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что все переговоры сейчас являются не более, чем шантажом со стороны европейских стран. Формально, решение о вступлении Грузии в ЕС отложено до 2028 года – оставшихся двух лет хватит на подготовку для полноправного членства в ЕС, уверен Кобахидзе.

Ранее Европарламент принял резолюцию по ситуации в Грузии.