Кобахидзе: оппозиция Грузии пытается выступить против конституционного строя

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил оппозиционные партии и поддерживающие их неправительственные организации в попытках выступить против конституционного строя страны, передает ТАСС.

Он отметил, что государство крепко стоит на своих ногах. Конституционный строй в Грузии не будет подорван, подчеркнул премьер.

«Попытались выступить против, однако все хорошо знают, что государство находится на своем месте и, конечно же, никто не пошатнет конституционный строй в этой стране», — отметил Кобахидзе.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подвела итоги парламентских выборов, которые прошли 26 октября. Согласно обновленным данным, правящая партия республики «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» набрала 54,2% голосов. Этот результат, по мнению правящей партии, подтверждает поддержку их политики со стороны населения.

Кобахидзе также указал на важность продолжения евроинтеграционных процессов. Он заявил, что интеграция Грузии в Европейский Союз (ЕС) остается главным приоритетом для страны.

Он подчеркнул, что правительство ставит перед собой амбициозную задачу — выполнить более 90% обязательств по соглашению об ассоциации с ЕС к 2028 году, с целью полной готовности к евроинтеграции к 2030 году.

Ранее сообщалось, что спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили отверг обвинения в фальсификации выборов в пользу правящей партии «Грузинская мечта». Он также обвинил президента страны Саломе Зурабишвили в организации протестов, направленных на дестабилизацию политической обстановки в стране.