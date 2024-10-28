Спикер парламента Грузии обвинил президента Зурабишвили в попытке развала страны

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили отверг обвинения в фальсификации выборов в пользу правящей партии «Грузинская мечта», которые звучат в последние дни после 26 октября, сообщило IPN.

Папуашвили также обвинил президента страны Саломе Зурабишвили в организации протестов, способствующих дестабилизации политической ситуации.

«Когда из президентского дворца распространяется дезинформация с целью ввести людей в заблуждение и сыграть на их эмоциях, это, конечно, неслыханно, и видно, что госпожа Саломе Зурабишвили напрямую вовлечена в сценарий того, что называется развалом страны», — отметил Папуашвили.

Он также прокомментировал результаты экзит-полов во время парламентских выборов, которые проводила компания Edison Research. По его словам, результаты исследований этой компании можно считать «фальшивыми», поскольку они не совпадают с официальной информацией Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

По итогам парламентских выборов, проведенных 26 октября, ЦИК объявила, что «Грузинская мечта» получила 54% голосов, тогда как по данным Edison Research правящая партия набрала лишь 40,9%, а оппозиционные партии в сумме — 51,9%. Это значительное расхождение между результатами вызвало волну недовольства среди оппозиции.

Лидеры оппозиционных партий, в частности «Единого национального движения» и «Коалиции за перемены», уже заявили о своем несогласии с результатами выборов и отказе от депутатских мандатов, выражая недоверие к процессу голосования.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова высмеяла слова Саломе Зурабишвили о «европейском будущем» Грузии.