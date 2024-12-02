Кобахидзе: оппозиция приносит в жертву молодых людей на акциях протеста

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвиняет оппозиционных политиков в том, что они жертвуют молодежью на протестах в Грузии. Об этом сообщило РИА Новости, цитируя слова политика, сказанные в ходе правительственного заседания.

Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе резко осудил оппозицию, которая жертвует молодежью во время протестов. Он отметил, что оппозиционные политики слепо выполняют задания «начальников» извне, сознательно подвергая опасности молодых людей.

Эти заявления появились на фоне новых акций протеста, возникших после решения Кобахидзе отложить рассмотрение вопроса о возможном вступлении Грузии в Европейский союз на несколько лет. В частности, речь идет об отсрочке вплоть до 2028 года.

Ранее он допустил запрет оппозиционных партий. Под ними премьер-министр подразумевает «Единое национальное движение» бывшего президента Михаила Саакашвили и др.