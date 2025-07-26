«Коленкой под зад»: в Японии высказались о судьбе Зеленского

К сентябрю президент США Дональд Трамп может сместить Владимира Зеленского с поста главы Украины, считают журналисты японского издания Shukan Gendai.

Это связано с тем, что в администрации хозяина Белого дома есть желающие остановить конфликт России и Украины.

Вопрос в том, пишут журналисты, как именно США избавятся от Зеленского. Тут, считают они, возможны два варианта: силой или бескровный сценарий.

Если второй вариант, то события к началу сентября Владимира Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака выпнут с Украины коленкой под зад, говорится в публикации.

Такой сценарии возможен, так как в сентябре могут встретиться президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в рамках мероприятий, посвященных празднованию 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. В таком случае украино-российский конфликт может принять неожиданный оборот, считает автор материала.

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