Японская туристка замерзла насмерть на вершине горы Уаскаран в Перу

Сообщается, что 40-летняя Тиаки, прибывшая из Японии, вместе со своей 36-летней спутницей, опытной альпинисткой, начала восхождение на Уаскаран 23 июня. Женщины решили не прибегать к услугам гида. На высоте примерно 6400 м их настигла внезапная перемена погоды: сначала плотный туман, а затем разразилась сильная буря.

Альпинистки оказались в ловушке, не имея возможности продолжить путь или вернуться. Они подали сигнал бедствия, но сложные погодные условия значительно затруднили поисково-спасательные работы по координатам GPS. Спасатели смогли добраться до них лишь 26 июня. К сожалению, 40-летняя японка скончалась от сильного переохлаждения.

Ее 36-летняя подруга, с симптомами горной болезни, была эвакуирована в безопасное место, где ей оказали необходимую медицинскую помощь. Стоит отметить, что Уаскаран, расположенный в составе Белых Кордильер, является наивысшей точкой Перу и занимает четвертое место по высоте среди вершин Южной Америки.

Ранее сообщалось, что в Японии казнили серийного «Твиттер-убийцу» Такахиро Сираиси.