Российская сторона ожидает от ООН принципиальной и взвешенной оценки по вопросу украинского удара дальнобойными ракетами ATACMS по пляжу в Севастополе. Соответствующее заявление сделал глава отечественного МВД Владимир Колокольцев, его слова передает информационное агентство РИА Новости .

По словам собеседника агентства, он еще в четверг заявил руководству организации о том, что РФ ожидает от ООН четкой и принципиальной оценки касаемо обстрела украинской стороной при помощи ракет, поставленных Соединенными Штатами. Он подчеркнул, что удар пришелся по мирному населению страны и нанесен был снарядами с кассетными боеприпасами.

Колокольцев также отметил, что в ходе своего текущего визита в ООН, он обсуждает с зарубежными коллегами конфликт на территории Украины. Он подчеркнул, что российская сторона намерена доказать свою правоту и эффективность действий.

Ранее поступала информация об очередном обстреле Белгородской области украинскими ВС.