Песков: информацию от СБУ очень сложно воспринимать как правдивую

По мнению пресс-секретаря президента Путина Дмитрия Пескова, всю ту информацию, которая исходит от Службы безопасности Украины, крайне сложно воспринимать в качестве правдивой. По этой причине непонятно, как на нее реагировать. Точку зрения Пескова привели РИА Новости .

Пресс-секретаря российского лидера попросили прокомментировать новости о задержании на украинской территории двух полковников, которые якобы готовили покушение на Зеленского. Он затруднился с ответом.

«Вряд ли можно воспринимать как правдивую информацию, которая идет из СБУ, поэтому ничего не могу сказать», - указал Песков журналистам.

Ранее Дмитрий Песков воспринял заявление главы МИД Великобритании Кэмерона о праве Украины наносить удары по российской территории, используя британское оружие, как эскалацию конфликта. По его мнению, такие заявления запускают конфликт на новый виток противостояния.