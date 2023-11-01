«Колумбия и Чили не стали исключением»: названы страны, которые испортили отношения с Израилем

Чили и Колумбия осудили действия Израиля в секторе Газа и отозвали своих послов в еврейском государстве, передает Reuters.

Политолог Илья Паймушкин объяснил, с чем связана эта ситуация, и перечислил государства, у которых обострились отношения с Израилем на фоне конфликта с ХАМАС.

Почему Чили и Колумбия выступили против Израиля

Эксперт отметил, что действия Иерусалима осуждают многие страны.

«Колумбия и Чили не стали исключением, но называть их позицию резкой рано. Они только отозвали своих послов для консультаций и сделали заявления об отношении к конфликту», — пояснил Паймушкин в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В то же время позиция Чили и Колумбии поставила их в один ряд с другими странами, которые осудили Израиль, добавил эксперт.

Какие еще страны не поддержали Израиль

Поддержку палестинским гражданам также выразили Куба, Венесуэла, Боливия, Никарагуа, ряд арабских и африканских государств. По словам Паймушкина, еще не все страны сделали свой ход.

Фото: [ Стрингер/РИА Новости ]

«Палестинцев с первых дней этого жесточайшего конфликта поддерживают мусульманские или преимущественно мусульманские государства. Также выразили поддержку страны, лидеры которых придерживаются левых взглядов, эти тенденции сохранятся», — заявил собеседник издания.

Однако другие государства приняли решение сохранить нейтралитет и пока не заняли сторону ни Израиля, ни Палестины.

«Такие страны как, например, Бразилия, призывают к прекращению боевых действий и установлению мира. При этом она занимает нейтральную позицию и не высказывает никаких симпатий», — пояснил политолог.

Такого же мнения по вопросу палестино-израильского конфликта занимают многие страны, голосовавшие в ООН по резолюции о ситуации в Газе, заключил Паймушкин.

Ранее сообщалось, что высокопоставленный чиновник ООН ушел в отставку из-за бессильности организации.