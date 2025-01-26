Колумбия продержалась под санкциями Трампа 49 минут

Президенту США Дональду Трампу хватило всего 49 минут, чтобы привести в чувство руководство Колумбии, отказавшейся в воскресенье, 26 января, принять борт с депортированными из Штатов своими гражданами, пытавшимися жить в Америке нелегально. Об этом передает телеканал Fox News.

В связи с отказом президента Колумбии принимать депортированных нелегальных мигрантов из Соединенных Штатов Дональд Трамп ввел 25% пошлину на все товары, импортируемые из этого латиноамериканского государства, и объявил о запрете на въезд в США для колумбийских чиновников.

Через 49 минут после этого президент Колумбии Петра предложил использовать свой личный самолет для репатриации депортированных из США.

Накануне СМИ сообщили об уже выполняемых Трампом обещаниях по мигрантам. Приостановка затрагивает несколько программ, включая те, что помогали временно разместить беженцев из стран с высокой миграцией (Куба и Гаити). Президент Трамп выразил мнение, что многие из этих программ являются незаконными.

С 21 апреля 2024 года в США программа действует «Объединяясь для Украины», которая предоставляла украинским беженцам возможность жить и работать в США на срок до двух лет при наличии спонсора. В рамках этой программы в США уже въехали более 150 тыс. украинцев.

Ранее Mash сообщил, что более 5 тыс. эмигрантов из РФ застряли на границе Мексики и США.