Колумбийские наемники в рядах ВСУ напали на украинских военных, сообщает Lenta.ru со ссылкой на военкора Евгения Поддубного.

Как утверждает Поддубный, один из наемников отказался участвовать в штурме российских позиций в Часовом Яре. За это украинские бойцы бросили латиноамериканца в яму, что не понравилось его сослуживцам.

Бойцы из Колумбии поспешили отстоять честь товарища и, спасая его и себя от неминуемой расправы, бросились в атаку на солдат ВСУ. Нашлемная камера одного из латиноамериканских наемников сняла момент перестрелки между колумбийцами и украинцами.

Ранее сообщалось, что США потратили более миллиарда долларов на дополнительный пакет военной помощи Украине. В числе вооружения, которое поставят Киеву, системы противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS, а также ракетные системы залпового огня HIMARS и артиллерийские снаряды.