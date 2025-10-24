Колумбийский министр обвинил США в лицемерии и призвал «идти домой»

Министр внутренних дел Колумбии Армандо Бенедетти резко осудил решение США о включении его в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). В посте в соцсети Х чиновник назвал американскую антинаркотическую политику «вооруженным фарсом», а сами санкции — несправедливыми и лицемерными, сообщает РИА Новости .

Под ограничения вместе с Бенедетти попали президент Колумбии Густаво Петро, его супруга Вероника Алькосер и сын Николас Петро. При этом сам глава государства, десятилетиями боровшийся с наркоторговцами, счел решение Вашингтона парадоксальным.

Бенедетти категорически отверг обвинения в связях с криминалом, подчеркнув, что никогда не контактировал с наркоторговцами. По его мнению, США фактически приравняли мирное и ненасильственное высказывание к участию в наркобизнесе. В кульминации своего заявления министр использовал резонансную фразу «Gringos go home» («Гринго, идите домой»), придав конфликту ярко выраженный антиимпериалистический оттенок.

В Боготе считают, что санкции — не столько инструмент борьбы с наркопреступностью, сколько способ влияния на суверенную политику страны.

