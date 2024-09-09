Команда Харрис пытается уменьшить ожидания от ее участия в грядущих дебатах

Команда Камалы Харрис пытается уменьшить ожидания от ее участия в грядущих дебатах, где она встретится с республиканским кандидатом, экс-президентом Дональдом Трампом, сообщила газета The Washington Post.

Недавно возникли разногласия по поводу микрофонов на дебатах: на предыдущих дебатах между Трампом и действующим президентом Джо Байденом в июне микрофоны были включены только во время выступления одного из участников. Это предложение поступило от штаба Байдена. Команда Трампа хотела сохранить это правило, но Харрис и ее команда выступили против.

Она ранее писала в социальных сетях, что кандидаты должны дискутировать открыто, и если окружение Трампа не доверяет ему настолько, чтобы оставить микрофон включенным, то американский народ тоже не должен доверять ему. Однако Харрис не выразила свое мнение о том, можно ли доверять Байдену, предложившему эту идею изначально.

The Washington Post отмечает, что некоторые союзники Харрис признают, что скандал вокруг микрофонов был частью стратегии по снижению ожиданий от ее выступления, из-за опасений, что многие демократы и колеблющиеся избиратели ждут, что она одержит верх над Трампом.

После того как команде Харрис не удалось добиться включенных микрофонов, она пересмотрела свою стратегию, надеясь найти другие способы противостоять нападкам Трампа.

Ранее СМИ опубликовали правила дебатов Трампа и Харрис.