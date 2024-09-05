СМИ опубликовали правила дебатов Трампа и Харрис

Американский телеканал ABC News опубликовал правила проведения теледебатов 10 сентября между экс-президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Камалой Харрис — кандидатами на пост главы Белого дома от республиканцев и демократов: микрофон будет включен только у говорящего, живой аудитории в зале не будет.

«Аудитория на дебатах отсутствует. Микрофоны включаются только у того, кто говорит, и выключаются у другого кандидата. Вопросы могут задавать только модераторы», — сообщается на сайте телеканала.

Каждому кандидату будет предоставлено по две минуты на ответ на вопросы модераторов, две минуты на ответ на критику оппонента и еще одна дополнительная минута для пояснений.

Использование заранее подготовленных записей не допускается, но разрешено делать заметки на предоставленных бумаге и ручках.

Во время рекламных пауз представители предвыборных штабов не смогут общаться со своими кандидатами.

Предыдущие дебаты между Трампом и действующим президентом Джо Байденом также сопровождались спорами по поводу работы микрофонов.

Во время июньских дебатов микрофоны включались только у говорящего кандидата, и это предложение исходило от команды Байдена.

Штаб Трампа поддержал сохранение этих правил, тогда как команда Харрис выступила против. В социальных сетях Харрис заявила, что претенденты должны дискутировать открыто, и если Трампу не доверяют настолько, чтобы оставить микрофон включенным, то не должен и народ.

Она не высказалась о доверии или недоверии к самим правилам, первоначально предложенным Байденом.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.

Ранее Трамп заявил, что придумал «очень точный план» по Украине и России.