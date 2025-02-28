Команда Маска получила доступ к секретным базам данных правительства США

Департамент государственной эффективности (DOGE) под руководством Илона Маска интегрировался в работу более 20 федеральных агентств США. Об этом сообщает New York Times на основе собственного расследования.

По информации газеты, масштабы влияния структуры, возглавляемой самым богатым человеком планеты, оказались значительно шире ожидаемых. Инженеры и помощники Маска были внедрены в критически важные цифровые системы американского правительства, включая кадровые и финансовые подразделения.

Стратегия DOGE реализуется по двум основным направлениям. Первое — установление контроля над Управлением кадровой службы, где команда миллиардера использует электронные системы для давления на госслужащих и проведения массовых сокращений. Второе — интеграция в IT-инфраструктуру правительства для мониторинга и контроля финансовых потоков.

Сотрудники DOGE запросили доступ как минимум к семи закрытым базам данных, среди которых внутренние системы Администрации социального обеспечения и Налоговой службы США. Госслужащие, сотрудничающие с командой Маска, испытывают дискомфорт из-за политических рисков и импульсивного характера решений.

Также стало известно, что активность DOGE опережает судебные процессы, направленные на ограничение полномочий этой структуры. Эксперты считают, что некоторые изменения могут оказаться необратимыми даже при последующих ограничительных решениях судов.

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