Команда Зеленского прибыла в Джидду для решающих переговоров с США
Украинская делегация прибыла в Джидду для переговоров с США
Фото: [flickr.com]
Андрей Ермак, руководитель аппарата украинского президента, проинформировал о прибытии украинской делегации в Джидду для проведения переговоров с американской стороной. Об этом чиновник заявил в своем телеграм-канале.
По его словам, в ходе переговоров украинская делегация намерена вести продуктивную работу с представителями Вашингтона.
Кроме того, он подчеркнул, что главной задачей является донести до американских партнеров видение «четкого завершения» текущего конфликта.
Ранее сообщалось, что Зеленский не вошел в состав делегации Украины на встречах в Саудовской Аравии, его исключил Марко Рубио.