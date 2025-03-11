Команда Зеленского прибыла в Джидду для решающих переговоров с США

Андрей Ермак, руководитель аппарата украинского президента, проинформировал о прибытии украинской делегации в Джидду для проведения переговоров с американской стороной. Об этом чиновник заявил в своем телеграм-канале.

По его словам, в ходе переговоров украинская делегация намерена вести продуктивную работу с представителями Вашингтона.

Кроме того, он подчеркнул, что главной задачей является донести до американских партнеров видение «четкого завершения» текущего конфликта.

Ранее сообщалось, что Зеленский не вошел в состав делегации Украины на встречах в Саудовской Аравии, его исключил Марко Рубио.