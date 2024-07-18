Командир «Ахмата» Алаудинов сообщил о взятии тяжелого участка в Волчанске

ВС РФ взяли под полный контроль первую линию высотных домов в Волчанске. Об этом доложил командир чеченского спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Министерства обороны РФ, генерал-майор Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия-1».

Алаудинов назвал взятый участок одним из самых тяжелых. Он также отметил, что российские военнослужащие продолжают вести в Волчанске штурмовые действия.

Населенный пункт Волчанск расположен на северо-востоке Харьковской области. Город находится в 74 километрах от города Харьков. В начале специальной военной операции РФ на Украине Волчанск был под контролем вооруженных сил России. Осенью 2022 года российские военные покинули город.

В мае 2024 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные начали наступление в направление Харькова. Несколько дней спустя Генеральный штаб ВС Украины сообщил о своем отступлении с позиций в районе Волчанска и переходе на более выгодные. Местных жителей, включая детей, эвакуировали из города.

Ранее Владимир Путин говорил о том, что ВС РФ не намерена брать под контроль Харьков. Глава государства связал наступательные действия российских военных с созданием санитарной зоны, которая необходима для снижения интенсивности обстрелов Белгородской области и не только.

Ранее Апты Алаудинов предрек завершение спецоперации на Украине в конце 2024-го года.