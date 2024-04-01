Командир батальона ВСУ: РФ готовится к открытию еще одного участка фронта

Российское руководство занимается подготовкой дополнительных резервов для открытия еще одного направления фронта. Соответствующее заявление сделал командир батальона БПЛА 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Федоренко в беседе с Radio NV .

Как указал украинский военный, формирование резерва позволило бы российской стороне повысить давление, оказываемое на имеющуюся боевую линию, либо открыть новый участок на фронте. Федоренко выразил мнение, что в данный момент в РФ ведутся «скрытые мобилизационные процессы» с этой целью.

По словам украинского командира, Россия формирует дополнительный резерв. Таким образом, российская сторона может продолжить натиск на имеющейся линии соприкосновения или открыть новую – еще один участок фронта, предполагает военнослужащий.

Ранее издание NYT сообщило о том, что офицеры ВСУ жалуются на то, что их подчиненные больные и старые.