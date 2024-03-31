Из примерно 200 призванных на фронт в ряды ВСУ мобилизованных только 25 готовы полноценно встать под ружье. На это указывает The New York Times со ссыокой на офицеров Вооруженных сил Украины.

Как пишет издание, последние жалуются на то, что призывники в своей общей массе либо слишком старые, либо серьезно больны, либо вовсе не имеют никакой мотивации воевать за Украину.

«Бригадные офицеры жалуются, что призывники, набираемые официальной системой, зачастую слишком стары, имеют слабое здоровье и немотивированны», — говорится в материале.

По словам одного из украинских офицеров, ВСУ приходится прибегать к своеобразным рыночным отношениям, используя определенные маркетинговые инструменты, стараясь всеми силами убедить мобилизованных, что риск погибнуть на поле боя минимален.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Ранее мы писали, что приграничный населенный пункт Теткино Глушковского района Курской области подвергся обстрелу ВСУ, пострадала мирная жительница.