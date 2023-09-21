Командир, виновный в гибели миротворцев, отстранен

Командира, виновного в гибели российских миротворцев, отстранили от выполнения своих обязанностей. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в российском силовом ведомстве.

В среду, 20 сентября, Министерство обороны РФ сообщило об обстреле автомобиля с несколькими российскими военными в районе села Джанятаг в Нагорном Карабахе. В результате все миротворцы погибли.

«Командир корпуса азербайджанских вооруженных сил, подчиненные которого виновны в гибели военнослужащих российского миротворческого контингента, отстранен от обязанностей», – проинформировал источник, знакомый с ситуацией.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что глава РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с руководителем Азербайджана Ильхамом Алиевым по инициативе азербайджанской стороны. Во время разговора Алиев извинился перед Путиным за гибель в Карабахе российских миротворцев, а также выразил намерение оказать помощь семьям погибшим.

Алиев 21 сентября также провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который выразил азербайджанской стороне поддержку. Накануне Эрдоган заявил, что Нагорный Карабах является территорий Азербайджана.

19 сентября Минобороны Азербайджана сообщило о начале «контртеррористической операции» в Карабахе по устранению армянских военных в регионе. По утверждениям ведомства, гражданское население и объекты инфраструктуры эта операция не затронет.

21 сентября в азербайджанском Евлахе проходят переговоры между делегацией Азербайджана, представителей армянского руководства Карабаха и российскими миротворцами по решению конфликта в Нагорном Карабахе.