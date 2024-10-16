Командир ВС РФ с позывным Битник рассказал о сбившем более 50 дронов ВСУ бойце
В ВС России рассказали о сбившем около полусотни дронов ВСУ бойце
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В рядах ВС РФ рассказали о подвиге бойца с позывным Сава, который сбил более 50 БПЛА в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.
О работе российского военнослужащего в интервью РИА Новости рассказал командир зенитно-ракетной батареи группировки войск «Днепр» ВС России с позывным Битник.
«Данный военнослужащий сбил лично более 50 воздушных целей. В том числе около восьми крупных БПЛА типа «Баба-Яга», — отметил командир.
Он добавил, что за проявленное мужество в бою Сава был удостоен медали Суворова.
Ударные беспилотники или дроны представляют собой беспилотные летательные аппараты (БПЛА), предназначенные для выполнения боевых задач, таких как нападение на цели, разведка и поддержка войск. Эти устройства оснащены различными видами вооружения, включая ракеты, бомбы и другие боевые системы.
ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать цели не только в зоне СВО, но и на территории России. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) регулярно отражает попытки украинских боевиков навредить инфраструктуре.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае беспилотник ВСУ повредил жилой дом.