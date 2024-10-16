Командир ВС РФ с позывным Битник рассказал о сбившем более 50 дронов ВСУ бойце

В рядах ВС РФ рассказали о подвиге бойца с позывным Сава, который сбил более 50 БПЛА в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

О работе российского военнослужащего в интервью РИА Новости рассказал командир зенитно-ракетной батареи группировки войск «Днепр» ВС России с позывным Битник.

«Данный военнослужащий сбил лично более 50 воздушных целей. В том числе около восьми крупных БПЛА типа «Баба-Яга», — отметил командир.

Он добавил, что за проявленное мужество в бою Сава был удостоен медали Суворова.

Ударные беспилотники или дроны представляют собой беспилотные летательные аппараты (БПЛА), предназначенные для выполнения боевых задач, таких как нападение на цели, разведка и поддержка войск. Эти устройства оснащены различными видами вооружения, включая ракеты, бомбы и другие боевые системы.

ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать цели не только в зоне СВО, но и на территории России. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) регулярно отражает попытки украинских боевиков навредить инфраструктуре.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае беспилотник ВСУ повредил жилой дом.