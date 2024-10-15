В Краснодарском крае беспилотник ВСУ повредил жилой дом

В станице Марьянской под Краснодаром вечером произошел инцидент с использованием беспилотного летательного аппарата. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, дрон, предположительно принадлежащий Вооруженным силам Украины, повредил жилой дом.

Атака произошла около 22:00. На место незамедлительно прибыли сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов для проведения осмотра территории и установления обстоятельств происшествия. По предварительным данным, никто из местных жителей не пострадал.

Губернатор отметил, что действия беспилотника являются очередной попыткой террористической атаки со стороны Киева. На данный момент специалисты продолжают работу по ликвидации последствий и оценке нанесенного ущерба.

«Около десяти часов вечера беспилотник повредил в станице Марьянской жилой дом. Еще одна попытка террористической атаки киевского режима. На месте происшествия работают специальные службы и правоохранительные органы. Предварительно пострадавших нет», — написал глава региона в своем блоге.

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