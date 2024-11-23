Украинские военнослужащие захватывали жилые дома в Селидово в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказал один из местных жителей.

По его словам, украинцы выбирали понравившийся дом и селились в нем, сообщает РИА Новости.

На зданиях и воротах в Селидово часто можно было увидеть таблички с надписью «занято».

ВСУ занимали жилые помещения в зависимости от их местоположения во время отступления. Сначала они селились в спальных районах недалеко от Михайловки, а потом стали переселяться ближе к Красноармейску.

Украинцы заселялись в дома, жители которых эвакуировались.

Потом они стали выбирать места более удобные для их позиций, сообщил местный житель.

Напомним, ВС РФ освободили Селидово 29 октября. Этот город имеет важное стратегическое значение, поэтому там располагался один из основных укрепрайонов ВСУ.

Ранее сообщалось о том, что российская армия освободила населенный пункт Новодмитровка в ДНР.