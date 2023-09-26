Командующий Черноморским флотом Соколов замечен на коллегии Минобороны РФ

Командующий Черноморским флотом Виктор Соколов замечен на коллегии Министерства обороны России. Ведомство опубликовало фотографии с заседания в соцсетях, которое проходит во вторник, 26 сентября.

Ранее в интернете начала распространяться информация о гибели Соколова. В основном она распространялась украинскими СМИ. Источники сообщали, что адмирал погиб во время ракетного удара со стороны ВСУ.

22 сентября киевский режим атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе, в результате чего было повреждено историческое здание флота. По данным Минобороны РФ, система противовоздушной обороны (ПВО) сбила пять крылатых ракет. Один военнослужащий пропал без вести.

25 сентября в Военно-морском Флоте РФ информацию о гибели Соколова опровергли. В ведомстве уточнили, что адмирала не было в момент удара по штабу.

Информацию о смерти Соколова не смог подтвердить пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который заявил, что Минобороны об этом не сообщало.

Соколов был назначен командующим Черноморским флотом 14 сентября 2022 года. В июне 2023 года получил звание адмирала.