Подполье сообщило о ракетном ударе по казарме ВСУ на окраине Львова

По Львову и Львовской области был нанесен мощнейший ракетный удар. Ряд объектов получили попадания, среди них – казарма, где находились военнослужащие. Об этом сообщило пророссийское посольство, слова его представителя привели РИА Новости .

От лица николаевского подполья заявление сделал Сергей Николаев. Он рассказал о тех объектах, которым был нанесен значительный ущерб.

«Львов принял ракету. По пока непроверенным данным, в казарму ближе к южной окраине города», - указал он.

Сразу после взрыва в том направлении выехало большое количество машин скорой помощи, а также местное МЧС. На территории города Стрый, который находится в Львовской области, зафиксированы попадания пяти ракет. Одна из них угодила в местную ТЭЦ. Ракеты шли на цели последовательно, удар наносился четырьмя волнами.

Ранее Николаев рассказал о ракетном ударе по Харькову и Чугуеву. В этих двух городах насчитали 16 прилетов. Ими были поражены промышленные предприятия и объекты энергообеспечения.