Комитет Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций принял резолюцию, выдвинутую Россией, о борьбе с неонацизмом. Об этом сообщил ТАСС.

Резолюция, которую выдвинула Россия на Генассамблее ООН, называется «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». Третий комитет данной ассамблеи проголосовал за нее большинством голосов.

Отмечается, что против этой резолюции голосовали США, Канада, Украина и Япония. За него отдали свои голоса представители 116 государств. Еще 11 страны воздержались, и 54 выступили против. Среди тех, кто поддержал Россию, были Бразилия, Белоруссия, Китай, Алжир, Куба, Азербайджан и Сербия.

Ранее поводу возрождения неонацизма высказался глава МИД РФ Лавров. Он считает, что данное явление приобретает популярность во многих странах НАТО и Евросоюза. Именно поэтому они поддерживают Украину, которая, по их словам, защищает европейские ценности.