Комитет ГД поддержал законопроект о запрете публичной пропаганды чайлдфри

Инициатива, внесенная группой депутатов и сенаторов во главе со спикером ГД Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Федерального собрания Валентиной Матвиенко, предлагает запретить распространение информации, поддерживающей отказ от деторождения, в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе.

По словам Володина, речь идет о запрете именно идеологии отказа от деторождения, а не о праве женщины не рожать. Закон предусматривает включение ресурсов, распространяющих такие сведения в реестр запрещенной информации Роскомнадзора, а также мониторинг со стороны владельцев соцсетей, направленные на выявление пропаганды.

Кроме того, в закон «О защите детей от информации» будет внесено положение о запрете распространения информации, пропагандирующей отказ от деторождения, среди детей. Органы госвласти обязаны принимать меры по защите детей от такой информации, а СМИ не смогут ее публиковать.

Информацию, направленную на поддержание идеологии чайлдфри, также запрещено распространять через рекламные кампании. Пропаганда отказа от деторождения также может стать основанием для отказа в выдаче прокатного удостоверения.

Соответствующие изменения будут внесены в закон «О государственной поддержке кинематографии РФ».

Ранее председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви (РПЦ) по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов назвал идею ввести налог на бездетность провокацией.