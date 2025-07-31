Комитет Сената США увеличил военный бюджет: Украина и страны Балтии получат более $1 млрд

Комитет Сената США по ассигнованиям одобрил выделение $800 млн Украине и $225 млн странам Балтии. Общий оборонный бюджет превысил предложение администрации на $21 млрд. Об этом сообщает РИА Новости.

Комитет Сената США поддержал законопроект, предусматривающий военную помощь Украине в размере $800 млн на 2026 год. Еще $225 млн направят Латвии, Литве и Эстонии — эти средства пойдут на «укрепление безопасности» региона.

Общий объем расходов Пентагона, утвержденный комитетом, составил $852 млрд. Это на $21,7 млрд больше, чем предлагала администрация президента. Документ получил широкую поддержку: за него проголосовали 26 сенаторов, против выступили только трое. Новый пакет финансирования должен быть окончательно утвержден на пленарном заседании Сената.

Ранее сообщалось о том, что Европа и США скептически восприняли заявления Трампа по Украине.