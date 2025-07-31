Европа и США скептически восприняли заявления Трампа по Украине

Заявления Дональда Трампа о сокращении сроков ультиматума по Украине и новых антироссийских санкциях вызвали скепсис в его же администрации и среди европейских союзников. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

Президент США Дональд Трамп ужесточил срок своего ультиматума по Украине, сократив его с 50 до 10 дней. Одновременно он пригрозил новыми санкциями против стран, сотрудничающих с Россией, включая 100%-е тарифы. Однако эти заявления встретили сомнения как в Вашингтоне, так и в Европе.

В администрации Трампа считают его санкционную стратегию недостаточной, а в ЕС указывают на отсутствие координации с США по этому вопросу с января. Кроме того, ключевая должность в госдепе, отвечающая за санкции, остается вакантной с ухода предыдущего чиновника.

Ранее Марко Рубио прокомментировал перепалку Дональда Трампа и Дмитрия Медведева.