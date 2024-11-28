Коммунальщиков Конотопа лишили брони от мобилизации
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На Украине продолжается мобилизация населения.
Так, в зону спецоперации планируется отправить всех сотрудников коммунальных предприятий и критической инфраструктуры.
Соответствующее постановление выпустили власти Сумской области. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил мэр города Конотопа Артем Семенихин.
Работников приказано мобилизовать в течение двух дней.
Решение об отмене брони коммунальщиков от мобилизации было принято в связи с критической ситуацией с водо- и теплоснабжением.
Начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх распорядился выделить по одному человеку к каждому сотруднику военкомата, чтобы проконтролировать, что работники будут мобилизованы в указанный срок.
Ранее сообщалось о том, что в Раде предложили снизить предельный возраст военной службы.