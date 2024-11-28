Коммунальщиков Конотопа лишили брони от мобилизации

Так, в зону спецоперации планируется отправить всех сотрудников коммунальных предприятий и критической инфраструктуры.

Соответствующее постановление выпустили власти Сумской области. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил мэр города Конотопа Артем Семенихин.

Работников приказано мобилизовать в течение двух дней.

Решение об отмене брони коммунальщиков от мобилизации было принято в связи с критической ситуацией с водо- и теплоснабжением.

Начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх распорядился выделить по одному человеку к каждому сотруднику военкомата, чтобы проконтролировать, что работники будут мобилизованы в указанный срок.

Ранее сообщалось о том, что в Раде предложили снизить предельный возраст военной службы.