В Раде предложили снизить предельный возраст военной службы

Украинским властям стоит снизить предельный срок для призыва на воинскую службу до 55 лет. Такое мнение в своем телеграм-канале высказал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*.

По мнению парламентария, возраст необходимо снизить как при проведении мобилизации, так и для пребывания украинцев в запасе. Он мотивировал это тем, что многие люди в возрасте уже признаются ограниченно годными, они неспособны полноценно служить в ВСУ.

«Предлагаю уменьшить предельный возраст пребывания на военной службе и в запасе с 60 до 55 лет», — указал он.

В подтверждение своего мнения Гончаренко* привел точку зрения многих командиров. Те считают, что украинская армия постепенно «стареет», и многие военнослужащие не в состоянии выполнять боевые задачи.

Ранее другой депутат Рады, Ирина Констанкевич, предложила отправить служить в армию военных пенсионеров. По ее мнению, десятки тысяч таких людей получают выплаты и находятся в тылу, поэтому надо отправить воевать всех тех, кто может носить оружие.

* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов