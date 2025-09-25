Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала позицию Владимира Зеленского, который настаивает на возврате всех утраченных Украиной территорий. По ее мнению, эти земли не нужны самим украинцам, а истинные заказчики конфликта — западные страны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале подвергла резкой критике заявления украинского лидера Владимира Зеленского о невозможности урегулирования без возврата всех территорий. Дипломат отметила, что Киев давно не учитывает интересы людей, проживающих на этих землях, относясь к ним как к статистике.

Захарова задалась ключевым вопросом: а кому на самом деле нужны эти территории? Она обратила внимание на то, что сотни тысяч украинцев предпочли скрыться в Европе, а не участие в боевых действиях. По словам представителя МИД, оставшиеся в стране граждане мечтают лишь о том, чтобы военные призывы прекратились, а не о возврате земель.

Российский дипломат пришла к выводу, что настоящая заинтересованность исходит не от Украины, а от Великобритании и других стран НАТО. Именно они, как утверждается в сообщении, делают все возможное, чтобы сорвать любой мирный диалог, как это произошло в 2022 году. По версии Захаровой, Запад использует украинские территории в качестве инструмента геополитического противостояния, в то время как простые граждане становятся разменной монетой в этой игре.

