Израиль нанес по Ливану и сектору Газа удары боеприпасами с белым фосфором. Об этом сообщила правозащитная организация Human Rights Watch. Эти вещества запрещены международными конвенциями, но ООН не признала, что такие обстрелы имели место, сообщил ТАСС.

Как объяснил военный эксперт Василий Дандыкин, белый фосфор — это отравляющее вещество, которое при взрыве бомбы с ним выдает большую температуру и наносит сильнейшие ожоги.

«Такое оружие, кстати, применял и киевский режим. Это уже доказано, но все жалобы России остаются без ответа. Зато фальсификации про фосфорные бомбы РФ в Сирии ООН спокойно приняла. Эти организации при их кажущейся независимости работают так, как им скажут», — подчеркнул капитан первого ранга в запасе.

Какое бы оружие Израиль не применял, ему все сойдет с рук, продолжил эксперт. Ведь он имеет мощного покровителя в лице США.

«Если они «ядренку» (ядерное оружие — Прим. ред.) сбросят, все скажут, что ничего не было. Есть международное положение о запрете использования химического и бактериологического оружия, но оно работает двояко. Как говорится, кому-то можно, а кому-то нельзя», — заявил Дандыкин в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Наш собеседник провел параллель с ситуацией на Украине. Россию как участника специальной военной операции подвергают провокациям вроде тех, что были в Буче.

«Я думаю, что фалисификации еще будут. Это раскручивается западными СМИ», — заключил военный эксперт.

Ранее мы писали, что израильские власти отказались всерьез воспринимать Зеленского.