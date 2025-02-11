«Конечно»: Маск иронично отреагировал на слова Зеленского об отмене выборов

Глава Департамента государственной эффективности США (DOGE) и предприниматель Илон Маск выразил критику по поводу высказывания президента Украины Владимира Зеленского о позиции украинцев по вопросу отмены выборов.

Своим мнением на этот счет бизнесмен поделился на своей странице в соцсети X. Маск с иронией отозвался на фрагмент интервью Зеленского, в котором тот утверждает, что все украинцы против проведения выборов, пока продолжаются боевые действия. На это он коротко и саркастично написал: «Конечно».

Ранее сообщалось, что Маск пошутил над «независимыми» СМИ РФ и Украины после приостановки работы USAID.