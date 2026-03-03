Конец политики сдерживания: ОАЭ и Саудовская Аравия готовят военный ответ на удары Ирана

Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия вплотную подошли к решению о начале прямых военных действий против Ирана. Об этом сообщает Axios.

Поводом для радикального пересмотра политики нейтралитета стали беспрецедентные по масштабу атаки: с момента начала американо-израильской операции 28 февраля территория Эмиратов выдержала уже около 800 обстрелов ракетами и беспилотниками. 1 марта обломки перехваченного дрона вызвали пожар на фасаде отеля-башни «Бурдж-аль-Араб». Несмотря на то, что власти ОАЭ заявили о «незначительном возгорании», инцидент в самом сердце туристического хаба нанес серьезный репутационный ущерб.

В Саудовской Аравии был атакован НПЗ в Рас-Тануре — один из крупнейших в мире. Предприятие, обеспечивающее до 80% доходов королевства, было временно остановлено из-за пожара. Тегеран официально отрицает причастность, называя атаку «израильской операцией под ложным флагом», однако Эр-Рияд уже вызвал иранского посла для вручения ноты протеста. По данным израильских официальных лиц, обе арабские монархии больше не считают возможным придерживаться прежней доктрины сдерживания.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США инициировали удары Израиля по Ирану.