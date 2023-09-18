«Конец цивилизации»: как будет выглядеть война НАТО с Россией

Напряжение между странами НАТО и Россией нарастает с каждым днем, а вероятное прямое столкновение обсуждается практически с первого дня СВО на Украине. Соединенные Штаты постепенно втягиваются в конфликт, а значит могут перейти и к более активным действиям.

Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, как будет выглядеть противостояние Америки и РФ. Несмотря на численность вооруженных сил альянса, военного триумфа ему не достанется, считает специалист.

«По количеству живой силы НАТО превосходит Россию. А у нас еще и идет СВО параллельно, поэтому тут сработает ядерная доктрина со всеми вытекающими последствиями. Победителей в третьей мировой не будет, это конец цивилизации», — заявил Дандыкин в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Западные элиты, по мнению эксперта, предполагали, что быстро победят, но оказалось, что ВС России способны справляться со сложными задачами. Армия РФ сильна, а ее техника превосходит зарубежные аналоги. Но в то же время, рассматривая прямое столкновение с НАТО, необходимо понимать, что суммарное население стран альянса больше, как и количество неядерных вооружений. Потому такая война все равно поставит под угрозу существование России и вынудит ее применить все для обеспечения безопасности.

«Наш президент уже сказал, что нам не нужен мир, в котором нет России. Исходить нужно из этого. Если на нас нападут, рано или поздно в дело пойдут «Посейдоны» и все остальное», — подчеркнул собеседник издания.

Дандыкин отметил, что единственное, на что может отважиться НАТО, это подключение к конфликту на Украине третьих стран. Но они не получат военной поддержки, а будут брошены на убой, как и Киев.

«Запад уже ведет войну с РФ, но руками Украины. Они могут задействовать второй эшелон, не касаясь пятой статьи НАТО. Например, вовлечь в конфликт Польшу, когда иссякнут силы киевского режима. Но поляки на это не пойдут, они уже увидели на примере соседней страны, чем это чревато», — подытожил эксперт.

Ранее стало известно, что США не исключают ввода войск НАТО на Украину.