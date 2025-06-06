Конфликт Маска с Трампом обернулся бизнесмену убытками в $34 млрд

Основатель компании Space X Илон Маск лишился около $34 млрд за один день из-за конфликта с президентом США Дональдом Трампом, сообщило агентство Bloomberg.

Конфликт между двумя влиятельными фигурами начался после критики Маска законопроекта, предложенного Трампом. Документ направлен на сокращение федеральных затрат США.

Американский предприниматель назвал законопроект «мерзостью» и отметил, что меры, предложенные в нем, лишь увеличили бы дефицит государственного бюджета.

Кроме того, Маск заявил, что без него Трамп бы не смог выиграть президентскую гонку. Также предприниматель намекнул на причастность президента к скандалу, связанному с Джеффри Эпштейном.

В ответ на это Трамп заявил о конце «прекрасной дружбы» с бизнесменом, отметив, что критика законопроекта стала конечной точкой в их отношениях.

По информации Bloomberg, которое ссылается на данные «Индекса миллиардеров», состояние Маска после конфликта с руководителем США оценивается в $334,5 млрд.

За 2025 год бизнесмен уже потерял около $97,9 млрд. Несмотря на это, он продолжает оставаться самым богатым человеком в мире.

Ранее американцы призвали президента РФ Владимира Путина вмешаться в конфликт между Дональдом Трампом и Илоном Маском.