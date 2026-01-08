Конфликт вокруг Гренландии грозит кризисом внутри НАТО

Резкая позиция администрации президента США Дональда Трампа по вопросу Гренландии и возможное обострение вокруг острова могут привести к глубинному кризису Североатлантического альянса. Об этом сообщает газета The Washington Post .

Издание отмечает, что после недавних внешнеполитических шагов Вашингтона риторика в отношении Гренландии стала жестче и начала восприниматься европейскими союзниками как потенциально реализуемая. Гипотетическое противостояние между США и Данией, на чьей территории находится остров, фактически означало бы конфликт между странами НАТО.

При этом пятая статья Североатлантического договора предполагает коллективную защиту только при согласии всех 32 участников альянса. В случае конфликта с Данией США, как указывается в публикации, вряд ли поддержали бы запрос о помощи, что поставило бы под сомнение сам механизм коллективной безопасности.

Авторы материала подчеркивают, что европейские государства вряд ли готовы к военному противостоянию с Вашингтоном, однако сама вероятность такого сценария усложняет для союзников выстраивание отношений с США. Аналитики допускают, что подобная ситуация может привести к резкому ослаблению трансатлантического партнерства.

Эксперты отмечают, что для Европы притязания США на Гренландию выглядят особенно тревожно, поскольку в данном случае источник угрозы — не внешний противник, а ключевой гарант европейской безопасности. В отличие от прежних конфликтов между членами НАТО, США традиционно играли роль посредника, однако теперь, по оценке аналитиков, сами становятся фактором нестабильности.

Наиболее вероятным выходом из ситуации наблюдатели считают достижение компромиссного соглашения по статусу Гренландии, включая расширение американского присутствия и экономических прав без прямого силового сценария.

