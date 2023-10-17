«Конфронтационная политика»: чем Запад ответит на отзыв Россией ратификации ДВЗЯИ

Сегодня в первом чтении Госдума приняла законопроект об отзыве решения о ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Авторы законопроекта, который был разработан по поручению председателя ГД Вячеслава Володина, подчеркнули, что отзыв решения о ратификации не повлечет выход из договора или приостановку участия в нем.

Политолог Леонид Савин рассказал корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», начнет ли Запад ядерные испытания в ответ на решение Госдумы и не приблизился ли мир к третьей мировой войне. По его мнению, делать какие-то выводы еще рано, потому что мир не знает, что такое ядерная война.

«Само понятие термоядерной войны довольно теоретическое, потому что было всего две бомбардировки японских городов со стороны США, а непосредственного конфликта с применением ядерного оружия в мире пока не было. Это инструмент сдерживания, и он довольно эффективный», — заявил Савин.

Реакцию со стороны коллективного Запада предсказать несложно, и она будет негативной, уверен он.

«Они будут критиковать наши действия. Но давайте посмотрим, что делают страны Запада: буквально вчера начались учения по отработке нанесения ядерных ударов, которые проводят страны НАТО. Мы видим, что это именно у них конфронтационная политика», — подчеркнул политолог.

У России же есть суверенное право принимать такие законы, добавил эксперт. Савин уверен, что РФ может начать ядерные испытания в ближайшее время в качестве политики сдерживания.

«Наше руководство уже заявило, что первыми Россия ядерные испытания проводить не будет и сделает это только тогда, когда эти испытания проведут США. Пентагон же, судя по всему, намеревается начать их», — заключил политолог.

Напомним, что ДВЗЯИ Россия подписала еще в 1996 году, а ратифицировала его 30 июня 2000 года. Вместе с РФ договор подписали пять крупнейших держав — США, Китай, Египет, Израиль и Иран, однако все еще не ратифицировали.

ДВЗЯИ запрещает странам проводить ядерные испытания на суше, воде и в космосе, а также призывать к этому другие страны.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Песков заявил о рисках расширения палестино-израильского конфликта.