«Конфронтационный шаг»: президент Грузии оценила идею введения виз для россиян

Президент Грузии Саломе Зурабишвили видит много минусов в идее о введении виз для граждан России. Она объяснила, почему пока не пойдет на этот шаг, передает «Прайм».

По словам Зурабишвили, Грузия не контролирует количество полетов из России, но пока не собирается их ограничивать или увеличивать. Грузинский лидер напомнила, что в сентябре 2022 года страна могла выдвинуть массу ограничений, например те же самые визы сроком на 3 месяца. Однако таких шагов не предприняли, а сейчас уже поздно вводить похожие меры.

«Если такое решение будет принято сегодня, спустя два года, это может быть воспринято как конфронтационный шаг», — объяснила Зурабишвили.

Напомним, что недавно Зурабишвили не исключала введения правовых ограничений для россиян, прибывших в Грузию. Она выступала против прямых рейсов с РФ, и за ужесточение регулирования трудоустройства россиян в Грузии. Также президент призывала ужесточить регистрацию бизнеса и многое другое, что касалось приезжих.

Ранее сообщалось, что в России призвали ввести пошлины в размере 200% на вина из стран НАТО и Грузии.