Конгресс против Трампа: законодатели США попытаются отобрать у президента право на войну с Ираном

В Сенате США 4 марта начинается решающее голосование по двухпартийной резолюции, направленной на ограничение полномочий президента Дональда Трампа в ведении боевых действий против Ирана. Об этом сообщает Reuters.

Инициатива призвана обязать главу Белого дома получать санкцию законодателей на любые военные операции, возвращая Конгрессу конституционное право объявлять войну. Авторы документа настаивают на публичной ответственности каждого конгрессмена за отправку американских граждан в зону конфликта.

Пятидневное противостояние США и Израиля с Ираном уже привело к первым потерям среди американских военнослужащих и масштабным разрушениям на Ближнем Востоке. Сторонники резолюции подчеркивают, что текущие события выходят далеко за рамки «локальных спецопераций», таких как захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро в начале года.

Несмотря на серьезность ситуации, спикер Палаты представителей Майк Джонсон выразил уверенность в провале инициативы. Он назвал попытку ограничить главнокомандующего в разгар миссии опасным шагом, который может деморализовать войска и вдохновить противника. Даже если Сенат одобрит документ, сторонникам резолюции потребуется набрать две трети голосов в обеих палатах, чтобы преодолеть неминуемое вето Трампа, что эксперты считают крайне маловероятным сценарием.

Ранее Путин назвал нападение на российский газовоз террористической атакой.