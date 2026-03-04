«Кусают руку дающую»: Путин обвинил Киев в создании газовых проблем для Европы

Президент России Владимир Путин охарактеризовал нападение на российский танкер в Средиземном море как террористическую атаку, направленную на дестабилизацию мировых энергетических рынков. Об этом сообщает «Интерфакс».

Глава государства подчеркнул, что подобные действия Киева напрямую вредят интересам Евросоюза, который продолжает оказывать Украине масштабную финансовую и военную поддержку. По мнению российского лидера, украинские власти создают для Европы одну проблему за другой, фактически нанося удар по тем, кто обеспечивает их ресурсами.

Газовоз «Арктик Метагаз», следовавший с грузом из Мурманска, подвергся нападению украинских безэкипажных катеров, запущенных с побережья Ливии. В результате удара на судне возник пожар, однако благодаря совместным усилиям российских и мальтийских спасателей все 30 членов экипажа были эвакуированы. Двое моряков получили ожоги, остальным была оказана необходимая помощь на спасательных шлюпках.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва рассматривает произошедшее как акт международного терроризма и грубое нарушение норм морского права. В связи с инцидентом российская сторона оставляет за собой право на принятие ответных политико-дипломатических мер.

