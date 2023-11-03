Конгресс США одобрил помощь Израилю на более 14 млрд долларов без упоминания Украины

Как сообщает РИА Новости, отдельный проект закона о выделении финансовой помощи Израилю на сумму в примерно в 14,3 млрд долларов получил одобрение в палате представителей конгресса США.

Как свидетельствуют результаты голосования сенаторов, за высказались абсолютное большинство американских законодателей. Отметим, что это именно тот документ, в котором напрочь отсутствую любые ассигнования Украине.

«Контролируемая республиканцами палата представителей США одобрила , в котором отсутствует упоминание Украины. Проект поддержали 226 членов палаты, против голосовали 196», - сообщает агентство.

Ранее сообщалось, что лидер демократического большинства палаты представителей конгресса США Чак Шумер заявил, что это ошибочное предложение сенатом рассмотрено не будет. Он подчеркнул, что демократы намерены разработать собственный проект, который будет учитывать помощь не только Израилю, но и Украине, гуманитарную помощь сектору Газа и конкурирование с Китаем.