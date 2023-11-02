В США не захотели рассмотреть проект помощи Израилю, не учитывающий нужды Украины

Американский сенат отказался рассмотреть проект помощи Израилю, так как в нем нет упоминания Украины. Подробности рассказало РИА Новости .

Республиканская партия предложила законопроект помощи Израилю, однако лидер демократического большинства Чак Шумер заявил, что это ошибочное предложение сенатом рассмотрено не будет. Он подчеркнул, что демократы намерены разработать собственный проект, который будет учитывать помощь не только Израилю, но и Украине, гуманитарную помощь сектору Газа и конкурирование с Китаем.

Изначально республиканцы предлагали направить на помощь Израилю 14,3 миллиарда долларов. Президент Байден встретил проект негативно, заявив, что наложит вето, если проект поддержат на других уровнях.

Война на Ближнем Востоке длится уже больше трех недель и с каждым днем становится все ожесточеннее. Тем не менее ни одна из сторон не может похвастаться особыми успехами. Чего ждать в палестино-израильском конфликте в ближайшее время — в материале «Подмосковье сегодня».