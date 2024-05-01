Конгресс США одобрил законопроект о запрете импорта российского урана

Палата представителей высказалась большинством голосов за принятие законопроекта о запрете импорта российского урана, приводится в опубликованном на сайте верхней палаты американского конгресса заявлении комитета по природным ресурсам и энергетике.

«Сенаторы Джон Баррассо, Джо Манчин, Джим Риш… поддерживают единогласное принятие (инициативы - ред.) H.R. 1042 - законопроекта, который запрещает импорт российского урана в Соединенные Штаты», — указано в заявлении.

После принятия документа сенатом он будет направлен на подпись президенту США Джо Байдену.

Через 90 дней после вступления решения в силу ввоз низкообогащенного урана из России будет запрещен.

Стоит отметить, что 2023 год стал рекордным за последние 10 лет для США по импорту российского ядерного топлива. В общей сложности Вашингтоном были закуплены порядка 500 тонн, являющихся третью об общего объема низкообогащенного урана, приобретаемого страной за рубежом.

Ранее мы писали, что страны G7 намерены полностью отказаться от импорта газа из России в знак поддержки Украины.