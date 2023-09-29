Конгресс США проголосовал против исключения помощи Киеву из бюджета Госдепа

Ранее член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин подготовила поправку, в которой содержится полный отказ от финансирования Киева за счет оборонного бюджета США на 2024 год.

Как сообщает РИА Новости, в ходе голосования палата представителей конгресса высказалась подавляющим большинством против исключения помощи для Украины из бюджета Госдепа.

Поправка была отклонена 342 членами нижней палаты, за высказались 90 конгрессменов.

Напомним, 27 сентября, было сделано сразу две попытки сократить поддержку Киева. Обе они провалились. Мэтт Гетц, представитель Республиканской партии от штата Флорида, выносил предложение в палату представителей о полном прекращении выделения правительству Зеленского средств из бюджета Соединенных Штатов. Эту инициативу провалили на голосовании. За нее проголосовало только 93 человека, зато против 339 высказались конгрессменов.